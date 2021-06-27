Дэвис одновременно стал чемпионом мира в трех весовых категориях

Джервонта срубил соперника ударом по корпусу





Барриос - Дэвис / Фото: PBC

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком и легком весах Джервонта Дэвис (25-0, 23 КО) в Атланте (США) выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и стал обладателем пояса WBA в первом полусреднем дивизионе.



Дэвис в начале поединка пытался прочувствовать новую для себя весовую категорию и отдал сопернику центр ринга. Барриос наносил джебы, атаковал с дистанции, но особо не рисковал.

Начиная с пятого раунда, Джервонта увеличил активность и начал доставать голову противника увесистыми ударами. В 8-й трехминутке Дэвис свалил чемпиона правым боковым. Марио встал на ноги, но затем снова упал.

В девятом раунде Барриос снова начал работать первым номером и выглядел убедительнее Дэвиса.

Но развязка случилась в 11-м раунде, когда Дэвис отправил Барриоса в нокдаун ударом по корпусу. Марио поднялся на ноги, но вскоре снова опустился на колено и рефери остановил бой – технический нокаут.