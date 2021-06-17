Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»

Джервонта Дэвис / фото - Boxing Scene

Боксер легкой весовой категории Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) высказался в адрес соотечественника Райана Гарсии (21-0, 18 КО). Американец также заявил в беседе с Boxing Scene, что вскоре его критикам появится, что обсудить.

Что же касается меня, то скоро настанет то время, когда мои критики проснутся. Да, они проснутся. У меня все еще есть хейтеры, но, в конечном итоге, им придется перейти ко мне».