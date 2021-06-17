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Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»

Американец раскритиковал проспекта легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
14:23
Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Джервонта Дэвис / фото - Boxing Scene

Боксер легкой весовой категории Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) высказался в адрес соотечественника Райана Гарсии (21-0, 18 КО). Американец также заявил в беседе с Boxing Scene, что вскоре его критикам появится, что обсудить.

«Он считает, что он что-то решает, но он ничего не решает, и об этом говорит вся его история. Он думает, что заправляет шоу, но мы показали ему, что он не владеет ситуацией даже в своей команде.

Что же касается меня, то скоро настанет то время, когда мои критики проснутся. Да, они проснутся. У меня все еще есть хейтеры, но, в конечном итоге, им придется перейти ко мне».

Гарсия ранее высказался о возвращении в ринг.

Антон Кривенко
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Джервонта Дэвис Райан Гарсия

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