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Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Американец раскритиковал проспекта легкого веса
14:23
Джервонта Дэвис / фото - Boxing Scene
Боксер легкой весовой категории Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) высказался в адрес соотечественника Райана Гарсии (21-0, 18 КО). Американец также заявил в беседе с Boxing Scene, что вскоре его критикам появится, что обсудить.
«Он считает, что он что-то решает, но он ничего не решает, и об этом говорит вся его история. Он думает, что заправляет шоу, но мы показали ему, что он не владеет ситуацией даже в своей команде.
Что же касается меня, то скоро настанет то время, когда мои критики проснутся. Да, они проснутся. У меня все еще есть хейтеры, но, в конечном итоге, им придется перейти ко мне».
Гарсия ранее высказался о возвращении в ринг.
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