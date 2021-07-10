Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе

Поединок продлился все отведенные 12 раундов

Бокс Профессиональный бокс
08:21
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Джозеф Диас / Фото - Скриншот
В Лос-Анджелесе (США) состоялся поединок за вакантный титул временного чемпиона WBC в легком дивизионе между американцем Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО) и доминиканцем  Хавьером Фортуной (36-3-1, 25 КО).

Единогласным решением судей со счетом 117:110, 116:111, 115:112 победу в бою одержал 28-ллетний Диас. В четвертом раунде с него было снято очко за удар по затылку.

Это был дебютный поединок Диаса в легком весе после потери чемпионского титула в первом легком дивизионе в феврале этого года. После победы Джозеф, который станет обязательным претендентом на титул, заявил, что готов к боям против экс-временного чемпиона WBC в этом весе Райана Гарсии (21-0, 17 KO) или чемпиона WBC Девина Хейни (26-0, 15 КО).

Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Диаса и Гарсии, с большим энтузиазмом воспринял идею поединка между этими боксерами.

Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хавьер Фортуна Джозеф Диас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Бокс Профессиональный бокс
08:40
Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»
Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:38
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 19:38
Фортуна поставил Лопеса выше Ломаченко в списке лучших легковесов
Фортуна поставил Лопеса выше Ломаченко в списке лучших легковесов
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 16:37

Новости: Бокс

Хильберто Рамирес нокаутировал Барреру и приблизился к титулу чемпиона мира
Хильберто Рамирес нокаутировал Барреру и приблизился к титулу чемпиона мира
Профессиональный бокс
09:42
Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF
Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF
Профессиональный бокс
09:40
Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Уоррен: «В бою с Усиком никто не будет болеть за Джошуа сильнее, чем я»
Профессиональный бокс
08:55
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Профессиональный бокс
08:40
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Профессиональный бокс
08:21
Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя
Поединок Лопес – Камбосос может пройти в Австралии. Есть новая дата боя
Профессиональный бокс
07:37
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Профессиональный бокс
07:20
Колберт: «Пакьяо способен победить Спенса»
Колберт: «Пакьяо способен победить Спенса»
Профессиональный бокс
9 июля 23:02
Хирн: «Закроем сделку по бою Усик – Джошуа на этой неделе»
Хирн: «Закроем сделку по бою Усик – Джошуа на этой неделе»
Профессиональный бокс
9 июля 21:58
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
6
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости