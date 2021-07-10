Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Поединок продлился все отведенные 12 раундов
08:21
Джозеф Диас / Фото - СкриншотВ Лос-Анджелесе (США) состоялся поединок за вакантный титул временного чемпиона WBC в легком дивизионе между американцем Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО) и доминиканцем Хавьером Фортуной (36-3-1, 25 КО).
Единогласным решением судей со счетом 117:110, 116:111, 115:112 победу в бою одержал 28-ллетний Диас. В четвертом раунде с него было снято очко за удар по затылку.
Это был дебютный поединок Диаса в легком весе после потери чемпионского титула в первом легком дивизионе в феврале этого года. После победы Джозеф, который станет обязательным претендентом на титул, заявил, что готов к боям против экс-временного чемпиона WBC в этом весе Райана Гарсии (21-0, 17 KO) или чемпиона WBC Девина Хейни (26-0, 15 КО).
Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Диаса и Гарсии, с большим энтузиазмом воспринял идею поединка между этими боксерами.
Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
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