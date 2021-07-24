Диас: «Я думаю, что остановлю Райана Гарсию в поздних раундах»

Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) прокомментировал ESPN возможный поединок против Райана Гарсии (21-0, 18 КО).

Гарсия дрался с куда более мелкими парнями, чем он. Со мной у него будет преимущество в росте, но в плане физической мощи я могу быть даже сильнее. Как минимум мы будем на одном уровне. Он почувствует мою мощь.

Я думаю, что остановлю Гарсию в поздних раундах. Он не справится с моим давлением и ударами по корпусу. Гарсия почувствует мои удары и попытается удерживать меня и обнимать, но я считаю, что мой напор станет одним из ключей к победе. Если Райан думает, что нокаутирует меня или поймает хуком, то это не сработает. Я буду готов ко всему, что он попытается сделать в ринге».