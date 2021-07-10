Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Новоиспеченный обладатель титула WBC – о победе над Фортуной
08:40
Джозеф Диас / Фото - boxingsceneНовоиспеченный временный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) поделился эмоциями после победы в титульном поединке против доминиканца Хавьера Фортуны (36-3-1, 25 КО).
Цитирует Диаса ringtv.com.
«Фортуна был воином. Я думал, что мне будет легче доносить удары по корпусу, однако он ловкий защитный боксер. Фортуна очень талантлив. Я желаю ему всего самого лучшего. Надеюсь, что он продолжит драться. Я могу биться с топовыми бойцами легкого дивизиона. Я хочу Райана Гарсию или Девина Хэйни. Давайте устроим это дерьмо».
Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни.
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