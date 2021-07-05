ДиБелла: «Если Уайлдер проиграет Фьюри, то больше не будет являться элитным супертяжеловесом»
Известный американский промоутер Лу ДиБелла осуждает поведение его соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) во время пресс-конференции посвященной третьему поединку против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), на которой Деонтей отказался общаться с прессой. По словам промоутера, Уайлдер должен отнестись к происходящему более ответственно, потому что на кону этого поединка стоит его карьера.
Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Мне не нравится поведение Деонтея. Как вы думаете, что произойдет, если он снова проиграет Фьюри? Он больше не будет являться элитным супертяжеловесом. Так что он должен делать все, чтобы войти в этот бой с величайшей уверенностью и личным спокойствием.
При этом вам платят за продвижение поединка, и вы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше людей купили трансляцию вашего противостояния. Да, у них неплохой андеркарт, но люди хотят видеть главный бой. А чтобы поединок получился хорошим, голова Уайлдера должна быть в правильном месте и он должен быть намного лучше по сравнению с его последним боем.
Лично я не вижу преимущества в том, чтобы надеть наушники и делать вид, будто вас здесь нет. Я не могу понять, какой смысл в его действиях и готов ли Уайлдер пройти это испытание?».
Лу ДиБелла оценил шансы на победу Деонтея Уайлдера в бою с Тайсоном Фьюри.
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