ДиБелла: «Если Уайлдер проиграет Фьюри, то больше не будет являться элитным супертяжеловесом»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Известный американский промоутер Лу ДиБелла осуждает поведение его соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) во время пресс-конференции посвященной третьему поединку против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), на которой Деонтей отказался общаться с прессой. По словам промоутера, Уайлдер должен отнестись к происходящему более ответственно, потому что на кону этого поединка стоит его карьера.

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

При этом вам платят за продвижение поединка, и вы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше людей купили трансляцию вашего противостояния. Да, у них неплохой андеркарт, но люди хотят видеть главный бой. А чтобы поединок получился хорошим, голова Уайлдера должна быть в правильном месте и он должен быть намного лучше по сравнению с его последним боем.

Лично я не вижу преимущества в том, чтобы надеть наушники и делать вид, будто вас здесь нет. Я не могу понять, какой смысл в его действиях и готов ли Уайлдер пройти это испытание?».