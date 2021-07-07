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ДиБелла: «Накатани был идеальным соперником для Ломаченко»

Промоутер считает, что у японца не было шансов на победу в поединке с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
09:20
ДиБелла: «Накатани был идеальным соперником для Ломаченко»
Фото: dazn

Американский промоутер Лу ДиБелла считает, что в лице Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) подобрали идеального соперника для возвращения на ринг после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

«Это был идеальный бой для Ломаченко. Матчмейкеры Top Rank - одни из лучших в своем деле. Я давал Накатани нулевые шансы как перед этим поединком, так и во время его просмотра. Это было идеальное противостояние для Ломаченко. Накатани просто скушал слишком много ударов. Он слишком прямолинейный, ему не хватает боковых движений и работы ног.

Это действительно был идеальный оппонент. Но знаете что? Накатани был достойным соперником. Тем не менее все, кто думали, что этот парень, нокаутировавший убийцу Феликса Вердехо, побьет Ломаченко, просто не имели четкого представления».

Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани.

Рене Тер Велде
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Теги

Лу Дибелла Масаеши Накатани Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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