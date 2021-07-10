Дибелла советует Лопесу согласиться на условия Triller

Промоутер прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг поединка Теофимо и Камбососа

Лу Дибелла / фото - boxingscene.com

Глава промутерской компании DiBella Entertainment Лу Дибелла, представляющий интересы обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF в легком весе австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг поединка между его подопечным и абсолютным чемпионом мира в этой же весовой категории американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Дело в том, что руководство стримингового сервиса Triller, которое владеют правами на трансляцию этого противостояния, решили перенести бой на 17-е октября и провести его в Австралии. Такой поворот событий, естественно, не понравился команде Лопеса и они даже заявили о готовности отказаться от титула IBF. Дибелла в свою очередь советует Теофимо поступить правильно и престать на условия компании.

Промоутера цитирует портал ringnews24.com:

«Когда проводятся промоутерские торги, то компания, которая выигрывает их, может проводить поединки, где угодно. Triller потратило огромную сумму денег, которую они не смогут вернуть, потому что Теофимо заболел COVID. Я с пониманием отношусь к сложившейся ситуации со стороны Лопеса, но в Triller должны минимизировать свои убытки и они рассчитывают на это. Если команда Теофимо примет решение отказаться от чемпионского титула IBF, очевидно, что это будет стоять многим людям очень больших денег. С другой стороны, его нельзя заставить с кем-то драться, если он этого не хочет».

Боб Арум готов вместе с Теофимо Лопесом судиться с Triller.