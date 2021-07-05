ДиБелла: «Уайлдер либо нокаутирует Фьюри, либо проиграет»

Промоутер поделился прогнозом на третий поединок «Бронзового бомбардировщика» с «Цыганским Королем»



Фото: bleacherreport.com

Известный американский промоутер Лу ДиБелла оценил шансы на победу своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). По мнению ДиБеллы, единственный способ выиграть этот поединок для Уайлдера, это нокаутировать своего соперника, в противном случае, Фьюри легко перебоксирует Деонтея, сообщает boxingnews24.com.

«Если оценить видео в социальных сетях, то можно увидеть, что Уайлдер явно набираете форму. Он хочет быть сильным в день боя. Думаю, это правильная стратегия, потому что его сила, это единственная надежда победить в этом бою. Деонтей не сможет перебить Фьюри. Он либо нокаутирует своего оппонента, либо проиграет. Практически невозможно представить, за счет чего Уайлдер сможет переиграть Тайсона, поэтому сила, для него является очень важной составляющей».

Эрик Молина заявил, что Деонтей Уайлдер сможет взять реванш за поражение во втором бою с Тайсоном Фьюри.