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ДиБелла: «Я не знаю, станет ли Лопес лучше в реванше с Ломаченко»

Промоутер видит для украинца более интересных соперников, чем американец
Бокс Профессиональный бокс
14:00
ДиБелла: «Я не знаю, станет ли Лопес лучше в реванше с Ломаченко»
Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Американский промоутер Лу ДиБелла заявил, что посмотрел бы реванш абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO), хотя и отмечает, что после боя украинца с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) видит для него более интересных соперников.

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

«Исходя из боя с Накатани, трудно сказать, победит ли Ломаченко в Лопеса в реванше, потому что Теофимо - это не Масаеши. Но я думаю, что в их поединке мы не увидели лучшую версию Ломаченко.

Я знаю, что у Лопеса COVID-19, что он не дрался со времен боя с Ломаченко и все еще ждет поединка с Камбососом. Знаете, когда астматик болеет коронавирусом - это не самая легкая вещь на Земле. Я имею в виду, что мы не знаем, станет ли он лучше. Есть много причин полагать, что Ломаченко - прежний парень, но более уверенный в себе. Но я не знаю, станет ли Лопес лучше в реванше.

Реванш Лопес - Ломаченко не является моим приоритетом, но я бы его посмотрел. Это однозначно достойный реванш, достойное противостояние. После просмотра боя с Накатани я бы хотел увидеть Ломаченко против Райана Гарсии и Девина Хэйни. Я бы хотел посмотреть его против любого из этих парней, но они находятся по ту сторону улицы».

Лу ДиБелла считает, что Масаеши Накатани был идеальным соперником для Василия Ломаченко.

Рене Тер Велде
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Теги

Лу Дибелла Василий Ломаченко Теофимо Лопес Масаеши Накатани

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