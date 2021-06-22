Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Россияне заняли последнее место в группе B и вылетели из европейского первенства
12:32
Лучников и Усик / Фото: ua.tribuna.com
Бывший катмен украинский экс-чемпионов мира Александра Усика (18-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Дмитрий Лучников раскритиковал сборную России за провальное выступление на Евро-2020:
Как так играть???!!! Позор!!! Сами себе привозим!!! Дилетанты! Хуже нет, наверное, на этом чемпионате.
Напомним, что 27 июня Ломаченко проведет поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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