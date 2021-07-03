Диллиан Уайт назвал соперников, с которыми ведет переговоры
Временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) рассказал о своем следующем поединке. В беседе со Sky Sports британец признался, что вероятней всего подерется против Джермейна Франклина (20-0, 13 КО).
«Мы обсуждаем Джермейна Франклина. Также ведем переговоры еще с несколькими парнями, ожидая, что произойдет дальше. Наш план – участвовать в самых крупных и лучших боях из возможных, невзирая на место проведения. Уже долгое время я пытаюсь
Я готов драться с кем-угодно, но очень трудно заполучить именно те вызовы, которые я хочу. Я пытаюсь подраться с Уайлдером уже 600 лет.
Я пытаюсь подраться с Тайсоном Фьюри, добивался поединка с Джошуа, с Энди Руисом, я пытался устроить бой с Луисом Ортисом.
Я пытаюсь подраться со всеми этими парнями, но ни один из них не хочет драться со мной, поэтому мне следует разделить ринг со следующим опасным проспектом из списка. Если это будет в Америке, тогда погнали».
Боя с Уайтом хочет другой экс-чемпион мира Энди Руис (33-2, 22 КО).
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