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Диллиан Уайт проведет 2 боя до конца 2021 года

Британец вернется в ринг в конце лета
Бокс Профессиональный бокс
08:05
Диллиан Уайт проведет 2 боя до конца 2021 года
Диллиан Уайт / фото - Express

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) может вернуться в ринг 28 августа 2021 года. Временный чемпион мира, скорее всего, подерется против Джермейна Фраклина (20-0, 13 КО) из США.

Промоутер Эдди Хирн в прямом эфире подкаста Boxing Social заявил, что до конца 2021 года Уайт проведет еще 1 поединок. В качестве потенциальных соперников рассматриваются Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) и Крис Арреоля (38-7-1, 33 КО). Бой может пройти в октябре или ноябре.

Уайт ранее назвал соперников, с которыми бы сам хотел встретиться.

Антон Кривенко
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Диллиан Уайт

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