Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»

Британец получил травму и не сможет выйти в ринг против Валлина

Фото: Manchester Evening News

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) прокомментировал срыв боя против шведа Отто Валлина (22-1, 14 КО), который был запланирован на 30 октября. Боксера цитирует boxingscene.com:

«Я опустошен тем, что произошло, ведь у меня был потрясающий тренировочный лагерь. Я находился в отличной форме, и успешно проявлял себя в спаррингах. Я с нетерпением ждал дня боя, чтобы нокаутировать Валлина, и добился бы этого уже в первой половине поединка. Я расстроен, что не смогу провести выступление 30-го октября, и хочу поблагодарить каждого за вашу поддержку».

Накануне Уайт травмировался, однако бой с Валлином отменять не будут, а просто перенесут на другую дату.

Напомним, промоутер шведа опасается, что британец откажется драться с его клиентом и попытается сразу выйти на поединок против Тайсона Фьюри.