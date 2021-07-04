Экс-претендент на титул в супертяжелом весе высказался о шансах Ломы в реванше с Лопесом
«До того, как стали звездами». Top Rank вспомнила дебюты Ломы, Лопеса и Мейвезера
В скором времени у «Хай-Тека» появится шанс вернуть себе титулы легкого веса
16:30
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Top Rank вспомнила дебюты боксеров, которые позже стали лидерами мирового бокса. В подборку попали первые поединки на профи ринге Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO), Шакура Стивенсона (16-0, 8 KO), Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и его соперника в легком весе Теофимо Лопеса
(16-0, 12 KO).
До того, как они стали звездами, которых вы знаете сейчас.
Напомним, что Лома, который в июле поднялся в рейтинге pound-for-pound, может провести реванш с абсолютным чемпионом дивизиона в 2022 году.
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