Донэйр рассказал, как Спенс может победить Пакьяо
Донэйр проведет бой против Касимеро
Поединок может состояться уже этим летом
12:57
Нонито Донэйр / фото - Cameroon Magazine
Чемпион мира по версии WBC Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) попытается объединить титулы с Джоэлем Касимеро (30-4, 21 КО), который владеет поясом WBO.
О подготовке к поединку филиппинец заявил в своем Instagram.
«Моя команда творит чудеса. На прошлой неделе начал работать в тренировочном лагере. Скоро получу второй пояс»
Инсайдер Майк Коппинджер заявил, что поединок представителей легчайшего веса состоится 14 августа.
Обладатель поясов IBF/WBA Наойя Иноуэ (21-0, 18 КО) недавно успешно защитил титулы. После боя он также заявил о желании объединить пояса.
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