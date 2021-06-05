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Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»

38-летний филиппинец намерен переписать историю бокса
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»
Нонито Донэйр / Фото - scmp.com
Чемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) в интервью Boxingscene поведал о своих ближайших планах. 

38-летний филиппинец намерен стать абсолютным чемпионом мира.

«Дело в том, чтобы поставить флажки напротив всех чемпионов. Победить Убаали – сделано. Получить реванш с Иноуэ, взять титул WBO, и миссия выполнена. В каком порядке – неважно. Цель – абсолютным чемпионом. Я уже сделал все остальное. Я покорил четыре веса, я девятикратный чемпион, и бойцом года тоже был. Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе».


Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.

Накануне Донэйр вновь завоевал титул чемпиона мира в легчайшем весе, нокаутировав чемпиона мира по версии WBC Нордина Убали (17-1, 12 КО).
Владимир Кириченко
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Нонито Донэйр

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