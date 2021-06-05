Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»

38-летний филиппинец намерен переписать историю бокса

Нонито Донэйр / Фото - scmp.com

«Дело в том, чтобы поставить флажки напротив всех чемпионов. Победить Убаали – сделано. Получить реванш с Иноуэ, взять титул WBO, и миссия выполнена. В каком порядке – неважно. Цель – абсолютным чемпионом. Я уже сделал все остальное. Я покорил четыре веса, я девятикратный чемпион, и бойцом года тоже был. Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе».

Чемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе(41-6, 27 КО) в интервьюповедал о своих ближайших планах.38-летний филиппинец намерен стать абсолютным чемпионом мира.Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.Накануне Донэйр вновь завоевал титул чемпиона мира в легчайшем весе, нокаутировав чемпиона мира по версии WBC Нордина Убали (17-1, 12 КО).