Донэйр проведет бой против Касимеро
Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»
Чемпион WBC намерен отобрать титул у своего соотечественника
22 июня 22:52
Нонито Донэйр / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе, легендарный филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) высказался о предстоящем поединке против обладателя титула WBO, соотечественника Джонриэлем Касимеро (30-4, 21 КО).
Цитирует Донэйра Badlefthook.
«Я воодушевлен и очень сфокусирован на этом бое. Я уже пребываю в потрясающей форме. И хотя мы соотечественники, но мы чемпионы мира, и так или иначе чемпионом останется филиппинец. Прекрасно, что народ может гордиться тем, что мы на вершине».
Поединок представителей легчайшего веса состоится 14 августа.
Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.
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