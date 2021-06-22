Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия 0:1 Окончен
22:00 Хорватия - Шотландия 3:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (7 событий из 141) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Снялся
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 129) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
12:00 Маккензи Макдональд - Илья Марченко -:- Запланирован
13:00 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Юлия Грабер - Katarina Zavatska -:- Запланирован
13:00 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»

Чемпион WBC намерен отобрать титул у своего соотечественника

Бокс Профессиональный бокс
22 июня 22:52
Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»
Нонито Донэйр / Фото - badlefthook
Чемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе, легендарный филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) высказался о предстоящем поединке против обладателя титула WBO, соотечественника Джонриэлем Касимеро (30-4, 21 КО).

Цитирует Донэйра Badlefthook.

«Я воодушевлен и очень сфокусирован на этом бое. Я уже пребываю в потрясающей форме. И хотя мы соотечественники, но мы чемпионы мира, и так или иначе чемпионом останется филиппинец. Прекрасно, что народ может гордиться тем, что мы на вершине».


Поединок представителей легчайшего веса состоится 14 августа.

Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нонито Донэйр

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Донэйр проведет бой против Касимеро
Донэйр проведет бой против Касимеро
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 12:57
Донэйр рассказал, как Спенс может победить Пакьяо
Донэйр рассказал, как Спенс может победить Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 21:50
Иноуэ: «Мне нужно отдать должное Нонито Донэйру»
Иноуэ: «Мне нужно отдать должное Нонито Донэйру»
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 18:08
Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»
Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 09:21
Донэйр: «Я вернулся и я сильнее, чем раньше»
Донэйр: «Я вернулся и я сильнее, чем раньше»
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 14:07
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 07:47

Новости: Бокс

Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»
Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»
Профессиональный бокс
22 июня 22:52
Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Профессиональный бокс
22 июня 22:50
Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»
Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»
Профессиональный бокс
22 июня 22:30
Тейлор: «Пакьяо зашел слишком далеко, согласившись на бой со Спенсом»
Тейлор: «Пакьяо зашел слишком далеко, согласившись на бой со Спенсом»
Профессиональный бокс
22 июня 22:08
Ише Смит: «Уайлдер опасен, но не говорите мне, что у него сильнейший удар в истории бокса»
Ише Смит: «Уайлдер опасен, но не говорите мне, что у него сильнейший удар в истории бокса»
Профессиональный бокс
22 июня 22:00
Дибелла: «Я рад, что Сильву не ограбили в бою против Чавеса»
Дибелла: «Я рад, что Сильву не ограбили в бою против Чавеса»
Профессиональный бокс
22 июня 21:00
Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес – Плант
Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес – Плант
Профессиональный бокс
22 июня 20:00
Гвоздик: «Мы еще увидим Деревянченко в титульном бою»
Гвоздик: «Мы еще увидим Деревянченко в титульном бою»
Профессиональный бокс
22 июня 19:30
Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»
Прогрейс: «Я бы подрался с Рамиресом, и я бы оказался немного лучше»
Профессиональный бокс
22 июня 19:22
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
4
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости