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Дядя Фьюри: «Тайсон и Джошуа потеряли десятки миллионов долларов из-за срыва их поединка»

Чемпион WBC проведет поединок с Уайлдером, а обладатель титулов WBA/WBO/IBF – с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
13:36
Дядя Фьюри: «Тайсон и Джошуа потеряли десятки миллионов долларов из-за срыва их поединка»
Фьюри и Джошуа / Фото: boxingscene.com

Дядя и экс-тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри в интервью Youtube каналу Boxing Social высказался о ситуации вокруг срыва поединка «Цыганского короля» против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Это плохо для Джошуа и Фьюри, потому что это был мегафайт с десятками миллионов долларов. Теперь его у них забрали. Им придется согласиться на куда более низкие гонорары и драться с опасными соперниками. Уайлдер опасен, как и Усик. Джошуа и Тайсону придется сделать это. Так что это большой шаг назад, но получилось так, как получилось. Если ты подписал контракт, то уважай свою сделку.

Бой Джошуа – Фьюри не следовало устраивать. Им нужно было обсуждать его где-то на заднем фоне, а не анонсировать и говорить, что осталось несколько недель, ведь они знали, что идет арбитраж. Это смешно. Это запутало всех и не принесло боксу ничего хорошего.

Напомним, что Джошуа предстоит провести поединок с Александром Усиком (18-0, 13 KO), а Фьюри – третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Александр Усик

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