Дядя Фьюри: «Тайсон и Джошуа потеряли десятки миллионов долларов из-за срыва их поединка»

Фьюри и Джошуа / Фото: boxingscene.com

Дядя и экс-тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри в интервью Youtube каналу Boxing Social высказался о ситуации вокруг срыва поединка «Цыганского короля» против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Бой Джошуа – Фьюри не следовало устраивать. Им нужно было обсуждать его где-то на заднем фоне, а не анонсировать и говорить, что осталось несколько недель, ведь они знали, что идет арбитраж. Это смешно. Это запутало всех и не принесло боксу ничего хорошего.