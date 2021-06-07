Челюсть покинула чат. Дюбуа жестким ударом вырубил Дину в бою за пояс WBA
Дюбуа следующий поединок может провести против чемпиона WBA Regular Брайана
Промоутер британца – о планах своего подопечного
12:42
Даниэль Дюбуа / Фото - badlefthookПромоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО), Фрэнк Уоррен, заявил о готовности своего подопечного провести поединок с регулярным чемпионом WBA Тревором Брайаном (21- 0, 15 KO).
Цитирует Уоррена Boxing Scene.
«Я надеюсь, что они проведут бой. Это то, о чем мы договорились перед боем Дюбуа с Дину. Мы будем настаивать на этом поединке. Посмотрим, сможем ли мы его организовать».
Напомним, Дюбуа завоевал временный пояс WBA, во втором раунде нокаутировав Богдана Дину (20-3, 16 КО).
После поражения Джо Джойсу (12-0, 11 КО) Дюбуа дважды сменил тренера.
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