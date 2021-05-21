Джермалл Чарло отказывается драться с Андрейдом

Джермалл Чарло / фото - dailyadvent.com

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) недавно в подкасте PBC взял микрофон и напомнил всем, что обладатель титула WBO Деметриус Андрейд (30-0, 18 КО) не достоин с ним боксировать.

Деревянченко был для меня более опасным соперником, чем мог бы стать Андрейд, наверное. Да, он левша, но не нужно зацикливаться на том, подходим ли мы друг к другу стилистически, потому что главная – подобрать такой матчап, который позволил бы провести объединительный поединок и увидеть двух чемпионов в одном ринге. Мне всегда хотелось объединить пояса. Блин, мы ни от кого не бегаем, ни от кого не уклоняемся, не подбираем соперников и не лезем в процесс переговоров. Народ, да поймите же вы это наконец. Так устроен бокс. Они уничтожают спорт таким образом. Я беспокоюсь за Джермалла Чарло… А мне даже никакого плюсика не поставят, поэтому я буду драться с тем, кого поставят против меня.

У меня большая семья, роскошная жизнь, а Андрейду еще далеко до такой жизни. Это ему выпала возможность такая, лотерейный билет для него я. Люди не знают ни кто такой Деметриус Андрейд, ни когда он дерется, да и всем собственно пофиг на это. Он вообще просмотров не собирает. Всем чихать на него. Так что он просто языком чешет, а так из себя ничего серьезного не представляет.

Единственное, чем Андрейд отличается от остальных бойцов дивизиона, так это то, что он выцепил титул, на который всем пофиг. Люди хотят увидеть Джермалла Чарло с лучшими в ринге».