Джермалл Чарло со второго раза показал нужный вес перед поединком с Монтиелем

За текстовой трансляцией поединка следите на XSPORT.ua 20 июня около 05:00

Фото: Esther Lin / SHOWTIME

В Хьюстоне, штат Техас, США, состоялась обязательная процедура взвешивания вечера бокса компании Premier Boxing Champions чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) и его оппонент Хуан Монтиель (22-4-2, 22 KO).



Обладатель пояса с первой попытки не сумел сделать вес, показав перевес в 0.4 фунта. Чарло потребовалось более часа, чтобы согнать лишнее.

Фото (тут и далее): SHOWTIME

Результаты взвешивания:

Джермалл Чарло: 160 фунтов (72.6 кг) – Хуан Монтиель: 159.5 фунтов (72.1 кг)

Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00