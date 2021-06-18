Джермалл Чарло: «То, чего я хочу, я никогда не получу»
Обладатель пояса WBC в средней весовой категории Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) поделился планами на будущее. Американец назвал соперников, с которыми готов разделить ринг. Слова Чарло приводит Boxing Scene.
Очевидно, что то, чего я хочу, я никогда не получу. Сейчас я просто хочу быть в безопасности, быть счастливым, заботиться о своей семье. Я рискую своей жизнью.«
Если мне отдадут Канело, я буду с ним биться. Если мне дадут Головкина, я сражусь с ним тоже. Дэнни Джейкобс, Андраде – кто угодно.
Прямо сейчас я буду биться с Хуаном Монтиэлем. Он думает, что вырубит меня. Это словно праздничный торт для него.
Я просто буду продолжать вести подобные бои, пока в один прекрасный день серьезные ребята не поймут, что кто-то должен попытаться получить этот пояс WBC».
За трансляцией следующего поединка Джермалла против Хавьера Монтиэла (22-4-2, 22 КО) следите на XSPORT, 20 июня, начиная с 05:00.
Недавно Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) высказался о своем следующем оппоненте.
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