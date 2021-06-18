Джермалл Чарло: «То, чего я хочу, я никогда не получу»

Джермалл Чарло / фото - Boxing Scene

Обладатель пояса WBC в средней весовой категории Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) поделился планами на будущее. Американец назвал соперников, с которыми готов разделить ринг. Слова Чарло приводит Boxing Scene.

Если мне отдадут Канело, я буду с ним биться. Если мне дадут Головкина, я сражусь с ним тоже. Дэнни Джейкобс, Андраде – кто угодно.

Прямо сейчас я буду биться с Хуаном Монтиэлем. Он думает, что вырубит меня. Это словно праздничный торт для него.

Я просто буду продолжать вести подобные бои, пока в один прекрасный день серьезные ребята не поймут, что кто-то должен попытаться получить этот пояс WBC».