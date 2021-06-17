Джермелл Чарло: «Кастаньо не обладает чем-то, чего я раньше не видел»

Джермелл Чарло / фото - Boxing Insider

Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) вернется в ринг 17 июля боем против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО). Накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Чарло поделился своими мыслями с порталом Boxing Scene.

Я голоден как никогда, потому что я знаю, что я на грани захвата этого бесспорного титула и делаю то, что никто никогда не делал первом среднем весе. Нет никого, кто был бы таким же быстрым, сильным и неуловимым, как я.

Кастаньо не обладает чем-то, что я раньше не видел, мы посмотрим, сможет ли он забрать мою силу и боль, которую я принесу. Но в этом бою меня ничего не беспокоит. Я тренируюсь очень усердно и агрессивно».