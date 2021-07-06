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Джермелл Чарло может сменить дивизион

Американец не против выступать в одной весовой категории со своим братом
Бокс Профессиональный бокс
6 июля 22:07
Джермелл Чарло может сменить дивизион
Джермелл Чарло / Фото - fightsports.tv
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем дивизионе Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) поделился мыслями о смене весовой категории. 

Цитирует Чарло Boxing Scene.

«Я могу остаться и бить всех в этом весе. Не думаю, что кто-либо здесь может со мной совладать. Извиняюсь, но я здесь главный! Конечно, за правильные деньги можно подняться в средний вес. Там выступает мой брат, мы с ним обсудим наши цели. Это зависит от моего голода».


Следующий поединок Чарло проведет 17 июля против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО). 

Ранее Джермелл высказался относительно поединка с Кастаньо.
Владимир Кириченко
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Джермелл Чарло

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