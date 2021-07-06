Хирн: «Чарло должен быть осторожен, чтобы не превратиться в Кроуфорда»
Джермелл Чарло может сменить дивизион
Американец не против выступать в одной весовой категории со своим братом
6 июля 22:07
Джермелл Чарло / Фото - fightsports.tvЧемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем дивизионе Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) поделился мыслями о смене весовой категории.
Цитирует Чарло Boxing Scene.
«Я могу остаться и бить всех в этом весе. Не думаю, что кто-либо здесь может со мной совладать. Извиняюсь, но я здесь главный! Конечно, за правильные деньги можно подняться в средний вес. Там выступает мой брат, мы с ним обсудим наши цели. Это зависит от моего голода».
Следующий поединок Чарло проведет 17 июля против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО).
Ранее Джермелл высказался относительно поединка с Кастаньо.
Комментарии 0