Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло не намерен подыматься в средний дивизион
Лидер первого среднего веса не хочет конкурировать со своим братом
13:11
Джермелл Чарло / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing заявил, что не готов переходить выше, в более тяжелую весовую категорию – средний дивизион.
«Деррик Джеймс это уникальный человек. Понимаете ли, нас связывает нечто большее, чем просто бокс. У него есть я, есть Эррол Спенс, и у нас обоих впереди большие бои. Это делает его настолько феноменальным тренером… Я знаю, что есть и другие наставники, вроде того, кто тренирует Канело, Эдди Рейносо. У него другая «конюшня», в которой тоже полно крутых «жеребцов», и надо выразить ему за это уважение, но Деррик Джеймс тоже здесь, на вершине. Я с легкостью делаю вес. Сегодня я весил 157 фунтов и даже еще не тренировался. Я проведу тренировку и вес будет колебаться в районе 155-156 фунтов. Мне всё это нравится. Обожаю эту весовую, для меня легко в нее уложиться. А вот в средний вес переходить не хочу, потому что это бы нарушило планы моего брата, да и Эррола Спенса, если бы он захотел подняться выше. Впрочем, кто знает, что готовит для меня будущее».
Следующий поединок Чарло проведет 17 июля против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО).
Накануне боксеры провели финальную дуэль взглядов перед предстоящим поединком.
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