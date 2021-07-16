Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джермелл Чарло не намерен подыматься в средний дивизион

Лидер первого среднего веса не хочет конкурировать со своим братом
Бокс Профессиональный бокс
13:11
Джермелл Чарло не намерен подыматься в средний дивизион
Джермелл Чарло / Фото - boxingscene
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing заявил, что не готов переходить выше, в более тяжелую весовую категорию – средний дивизион. 

«Деррик Джеймс это уникальный человек. Понимаете ли, нас связывает нечто большее, чем просто бокс. У него есть я, есть Эррол Спенс, и у нас обоих впереди большие бои. Это делает его настолько феноменальным тренером… Я знаю, что есть и другие наставники, вроде того, кто тренирует Канело, Эдди Рейносо. У него другая «конюшня», в которой тоже полно крутых «жеребцов», и надо выразить ему за это уважение, но Деррик Джеймс тоже здесь, на вершине. Я с легкостью делаю вес. Сегодня я весил 157 фунтов и даже еще не тренировался. Я проведу тренировку и вес будет колебаться в районе 155-156 фунтов. Мне всё это нравится. Обожаю эту весовую, для меня легко в нее уложиться. А вот в средний вес переходить не хочу, потому что это бы нарушило планы моего брата, да и Эррола Спенса, если бы он захотел подняться выше. Впрочем, кто знает, что готовит для меня будущее».


Следующий поединок Чарло проведет 17 июля против обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0-1, 12 КО).

Накануне боксеры провели финальную дуэль взглядов перед предстоящим поединком.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джермелл Чарло

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Бокс Профессиональный бокс
10:57
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 21:00
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 19:00
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 21:41
Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 14:30

Новости: Бокс

Вечный вопрос – борьба или бокс? Федор Емельяненко намерен провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Вечный вопрос – борьба или бокс? Федор Емельяненко намерен провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Профессиональный бокс
14:52
«Находит невероятные углы для ударов». Тренер Джойса назвал Усика Ломаченко супертяжелого веса
«Находит невероятные углы для ударов». Тренер Джойса назвал Усика Ломаченко супертяжелого веса
Профессиональный бокс
14:44
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Профессиональный бокс
14:00
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Профессиональный бокс
13:23
Джермелл Чарло не намерен подыматься в средний дивизион
Джермелл Чарло не намерен подыматься в средний дивизион
Профессиональный бокс
13:11
Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Профессиональный бокс
11:39
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
Профессиональный бокс
11:25
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Профессиональный бокс
11:23
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Профессиональный бокс
10:57
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости