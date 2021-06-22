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Джермелл Чарло: «Объединю все титулы и поднимусь в средний вес»

Лидер первого среднего дивизиона уверен в победе над Кастаньо


Бокс Профессиональный бокс
16:36
Джермелл Чарло: «Объединю все титулы и поднимусь в средний вес»
Джермелл Чарло / Фото - bleacherreport
Чемпион WBC, WBA и IBF в первом среднем дивизионе Джермелл Чарло (34-1, 18 KO) с уверенностью заявил, что вскоре он станет абсолютным чемпионом мира, победив обладателя титула WBO Брайана Кастаньо (17-0, 12 KO), а затем он намерен подняться в средний вес.

Цитирует Чарло ESPN.

«Если он заявляет, что поставит под угрозу мою жизнь, как вы думаете, что я сделаю с ним в ответ? Если хочешь подвергнуть риску мою жизнь, будь готов поставить и свою на кон. Со мной нельзя играть. Он не сможет сделать ничего такого, чего я еще не видел. Что бы он не предложил, я готов. Что бы он ни стал делать, я расстрою его планы. Это моя работа. Брайан Кастаньо – отличный боксер. Он выйдет драться и он не остановится. Требуется очень многое, чтобы выйти на ринг и стать абсолютным чемпионом мира, и я намерен сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть этот бой. Когда я одержу победу 17 июля, объединю титулы и стану абсолютным чемпионом, это станет просто еще одним достижением для меня. Я хочу продолжать. Хочу завоевать еще один чемпионский титул в весе моего брата. Мы завоевали их в первом среднем весе. Я хочу завоевать их в среднем весе. Мы не закончили».


Напомним, поединок между Чарло и Кастаньо состоится 17 июля на стадионе AT&T, домашнем для команды NBA «Сан-Антонио Сперс».
Владимир Кириченко
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Джермелл Чарло Брайан Кастаньо

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