Джермелл Чарло может сменить дивизион
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Американец осознает всю важность грядущего поединка
19:00
Джермелл Чарло / фото - boxingscene.com
Чемпион WBC/WBA/IBF в первом среднем весе (до 69.9 кг), американец Джермелл Чарло (34-4-1, 18 КО) считает, что победа над обладателем титула WBO, аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 КО), станет серьезной заявкой на попадание в «Зал славы».
Американца цитирует издательство boxingscene.com:
«Этот бой, и вы это знаете, может внести меня в «Зал славы». Я завоевал свой первый титул, когда здесь еще выступал мой брат. И это уже в прошлом. Фанатам никогда не бывает достаточно, но и не им выходить в ринг.
Это большой бой. И история для меня и моей семьи. Мой город поддерживал меня все эти годы, так что пришло время подраться здесь. Никто еще не объединял все четыре пояса. Наследие - единственное, что меня интересует».
Брайан Кастаньо поделился планами на поединок против Джермелла Чарло.
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