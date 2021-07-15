Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»

Джермелл Чарло / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC/WBA/IBF в первом среднем весе (до 69.9 кг), американец Джермелл Чарло (34-4-1, 18 КО) считает, что победа над обладателем титула WBO, аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 КО), станет серьезной заявкой на попадание в «Зал славы».

Американца цитирует издательство boxingscene.com:

Это большой бой. И история для меня и моей семьи. Мой город поддерживал меня все эти годы, так что пришло время подраться здесь. Никто еще не объединял все четыре пояса. Наследие - единственное, что меня интересует».