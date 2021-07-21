Джермелл Чарло признался, что недооценил Кастаньо

Фото: Showtime

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) обратился к фанатам в Instagram, прокомментировав свое выступление в бою с обладателем титула WBO в его весовой категории аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). При этом Джермелл признался, что недооценил своего оппонента и пообещал исправить это во время матча-реванша.

Я всегда говорил, чтобы отобрать титул у чемпиона, нужно вырвать пояс у него. В этом бою судьи посчитали, что ни один из нас не сделал достаточно. Я не хочу, чтобы мне отдавали победу спорным решением. Я хочу сделать заявление своей победой.

В этом бою, я не приложил достаточно усилий, чтобы победить нокаутом. Теперь, как и всегда, я буду продолжать учиться и совершенствоваться. Когда мы опять встретимся в ринге, то не останется никаких сомнений в моей победе».