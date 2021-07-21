Джермелл Чарло признался, что недооценил Кастаньо
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) обратился к фанатам в Instagram, прокомментировав свое выступление в бою с обладателем титула WBO в его весовой категории аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). При этом Джермелл признался, что недооценил своего оппонента и пообещал исправить это во время матча-реванша.
«Брайан Кастаньо оказался лучшим бойцом, по сравнению с тем, каким я его считал. В субботу он пришел, чтобы бороться за свою жизнь. Если смотреть на бой в целом, то я бил больше, сильнее и мои удары были лучше, но в боксе это не считается. Судьи оценивают раунд за раундом.
Я всегда говорил, чтобы отобрать титул у чемпиона, нужно вырвать пояс у него. В этом бою судьи посчитали, что ни один из нас не сделал достаточно. Я не хочу, чтобы мне отдавали победу спорным решением. Я хочу сделать заявление своей победой.
В этом бою, я не приложил достаточно усилий, чтобы победить нокаутом. Теперь, как и всегда, я буду продолжать учиться и совершенствоваться. Когда мы опять встретимся в ринге, то не останется никаких сомнений в моей победе».
Эдди Хирн высказался о резонансном судействе в бою Чарло - Кастаньо.
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