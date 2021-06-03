Джермалл Чарло: «У Тима «Кости» Цзю нет шансов со мной встретиться»
Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
«Король» первого среднего дивизиона – о возможном поединке со звездным мексиканцем
22:33
Джермелл Чарло / Фото - boxingnewsandviewsЛидер первого среднего дивизиона американец Джермелл Чарло (34-1-0, 18 KO) обратился к своим фанатам, попросив их прекратить задавать вопросы относительно возможного поединка с лидером рейтинга «pound-for-pound» мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
Цитирует Чарло boxingnews24.com.
«Люди, оставьте все это д*рьмо с Канело, потому что он выступает в 168 фунтах, а я - в 154. Это две разные весовые категории. Сейчас я не могу подраться с Канело. Когда он еще был в 154 фунтах, то я был первым на очереди. Сейчас же мне осталось заполучить один пояс. Кастаньо, твоя з*дница следующая. Все остальные тоже получат свое».
Напомним, Чарло 17 июля выйдет в ринг в поединке за звание абсолютного чемпиона с аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO).
Ранее президент Showtime Стивен Эспиноза рассказал, когда стоит ждать поединка между непобежденными американцами Чарло и Давидом Бенавидесом (24-0-0, 21 KO).
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