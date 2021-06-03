Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 5
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Окончен
20:15 Россия - Канада 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:3 Окончен
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 57) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
12:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина -:- Запланирован
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
17:00 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован

Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»

«Король» первого среднего дивизиона – о возможном поединке со звездным мексиканцем

Бокс Профессиональный бокс
22:33
Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Джермелл Чарло / Фото - boxingnewsandviews
Лидер первого среднего дивизиона американец Джермелл Чарло (34-1-0, 18 KO) обратился к своим фанатам, попросив их прекратить задавать вопросы относительно возможного поединка с лидером рейтинга «pound-for-pound» мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Цитирует Чарло boxingnews24.com.

«Люди, оставьте все это д*рьмо с Канело, потому что он выступает в 168 фунтах, а я - в 154. Это две разные весовые категории. Сейчас я не могу подраться с Канело. Когда он еще был в 154 фунтах, то я был первым на очереди. Сейчас же мне осталось заполучить один пояс. Кастаньо, твоя з*дница следующая. Все остальные тоже получат свое».


Напомним, Чарло 17 июля выйдет в ринг в поединке за звание абсолютного чемпиона с аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO).

Ранее президент Showtime Стивен Эспиноза рассказал, когда стоит ждать поединка между непобежденными американцами Чарло и Давидом Бенавидесом (24-0-0, 21 KO).



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джермелл Чарло Сауль Альварес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хирн назвал возможное место проведения объединительного поединка Альварес – Плант
Хирн назвал возможное место проведения объединительного поединка Альварес – Плант
Бокс Профессиональный бокс
10:52
Хирн рассказал, когда следует ожидать поединок за статус абсолютного чемпиона Альварес – Плант
Хирн рассказал, когда следует ожидать поединок за статус абсолютного чемпиона Альварес – Плант
Бокс Профессиональный бокс
08:42
Хирн: «Сондерс был тяжелейшим вызовом для Альвареса во втором среднем весе»
Хирн: «Сондерс был тяжелейшим вызовом для Альвареса во втором среднем весе»
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 18:54
Плант: «Я не уважаю боксерские навыки Канело»
Плант: «Я не уважаю боксерские навыки Канело»
Бокс Профессиональный бокс
1 июня 22:57
Хирн: «Не вижу никого, кто смог бы одолеть Альвареса во втором среднем и полутяжелом весах»
Хирн: «Не вижу никого, кто смог бы одолеть Альвареса во втором среднем и полутяжелом весах»
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 21:19
Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»
Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 09:38

Новости: Бокс

Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Профессиональный бокс
22:33
Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»
Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»
Профессиональный бокс
21:44
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Профессиональный бокс
20:59
Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Профессиональный бокс
19:58
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Профессиональный бокс
18:14
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Профессиональный бокс
17:41
«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
Профессиональный бокс
15:42
Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Профессиональный бокс
14:45
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Профессиональный бокс
13:15
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости