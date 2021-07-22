Джермелл Чарло следующий бой проведет против Муртазалиева

Россиянин является обязательным претендентом IBF с 2019 года





Джермелл Чарло / Фото: boxingscene

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что ее подопечный россиянин Бахрам Муртазалиев (19-0, 14 КО) должен стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе американца Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО). Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.



«Сделка заключена. Но в прошлый раз мы также думали. Тогда PBC предложили нам еще один бой и из-за привлекательных условий мы согласились. Это бокс, где нельзя ниго сказать с точностью. Бахарам давно идет к чемпионскому поединку и он расстроен из-за задержек, ведь много работает и прогрессирует. Причины задержек? Их много. Это пандемия и много чего другого. Но Муртазалиев следующий в очереди и хочет боя с Чарло. Посмотрим, что из этого получится».

Напомним, ранее Чарло благодаря судьям спас все свои титулы в бою с чемпионом WBO Брайаном Кастаньо. Бой закончился ничьей и теперь боксеры говорят о реванше.