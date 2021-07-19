Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»

Американец уверен, что должен был стать абсолютным чемпионом мира

Джермелл Чарло / Фото: Premier Boxing Champions

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) высказался о ничьей в бою против обладателя пояса WBO Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова американца приводит портал boxingscene.com.



«После боя хотел услышать, что меня объявят победителем. Я точно выиграл этот бой и потряс его намного сильнее. Кастаньо – настоящий воин, но у меня есть серьезная мощь для нашей весовой категории. В девятом раунде тренер сказал, что мне нужно его нокаутировать, и я знал, что он понимает о чем говорит. Я доверяю своему наставнику. Так бывает в боксе – победы, поражения и ничьи».

Напомним, большинство раундов поединка прошли под преимуществом Брайана. Одна из звезд мирового бокса даже призвала наказать судей боя Чарло – Кастаньо.