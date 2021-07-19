Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
нет важных матчей
Теннис (5 событий из 84) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Запланирован
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets -:- Запланирован
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
11:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован
Футбол (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован

Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»

Американец уверен, что должен был стать абсолютным чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
07:30
Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Джермелл Чарло / Фото: Premier Boxing Champions

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) высказался о ничьей в бою против обладателя пояса WBO Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова американца приводит портал boxingscene.com.

«После боя хотел услышать, что меня объявят победителем. Я точно выиграл этот бой и потряс его намного сильнее. Кастаньо – настоящий воин, но у меня есть серьезная мощь для нашей весовой категории.

В девятом раунде тренер сказал, что мне нужно его нокаутировать, и я знал, что он понимает о чем говорит. Я доверяю своему наставнику. Так бывает в боксе – победы, поражения и ничьи».

Напомним, большинство раундов поединка прошли под преимуществом Брайана. Одна из звезд мирового бокса даже призвала наказать судей боя Чарло – Кастаньо.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Брайан Кастаньо Джермелл Чарло

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Бокс Профессиональный бокс
07:46
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 15:43
Уорд призвал отстранить некомпетентного судью поединка Джермелл Чарло – Кастаньо
Уорд призвал отстранить некомпетентного судью поединка Джермелл Чарло – Кастаньо
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 14:57
И где тут увидели ничью? Статистика ударов боя за «абсолюта» Джермелл Чарло – Кастаньо
И где тут увидели ничью? Статистика ударов боя за «абсолюта» Джермелл Чарло – Кастаньо
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 13:26
Кастаньо: «Я чувствую себя ограбленным и требую реванша»
Кастаньо: «Я чувствую себя ограбленным и требую реванша»
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 13:00

Новости: Бокс

Тим Цзю: «Кастаньо выиграл у Чарло, но стилистически он идеально мне подходит»
Тим Цзю: «Кастаньо выиграл у Чарло, но стилистически он идеально мне подходит»
Профессиональный бокс
08:35
«Я жду тебя в ринге». Редкач вызвал Беринчика на бой
«Я жду тебя в ринге». Редкач вызвал Беринчика на бой
Профессиональный бокс
07:59
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Профессиональный бокс
07:50
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Профессиональный бокс
07:46
Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Профессиональный бокс
07:30
Временами становится очень жутко. Все нокауты в карьере Энтони Джошуа
Временами становится очень жутко. Все нокауты в карьере Энтони Джошуа
Профессиональный бокс
18 июля 23:00
Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом
Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом
Профессиональный бокс
18 июля 20:54
Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Профессиональный бокс
18 июля 18:32
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Профессиональный бокс
18 июля 15:43
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 13:23
1
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Все новости