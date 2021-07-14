Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
Джейк Пол: «Хочу прибавить в опыте и добраться до Альвареса»
Видеоблогер вспомнил о 3 своих прошедших боях
16:45
Джейк Пол / фото - Daily News
Видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) провел на профессиональном ринге 3 поединка и трижды одержал победу нокаутом. Американец заявил в комментарии Sky Sports, что намерен подраться против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях и лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
«Меня не били по лицу в трех боях. Это факт. Это неслыханно для профессионального боксера.
Хочу прибавить в опыте и через три года добраться до Сауля Альвареса. Хочу стать чемпионом мира».
Комментарии 0