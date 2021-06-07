Джейк Пол: «Мой брат побил Мейвезера»

Семья блогера поддержала Логана

Джейк Пол / фото - Getty Images

Американский Youtube-блогер Джейк Пол поддержал своего брата – Логана после выставочного боя против Флойда Мейвезера. Профессиональный боксер не сумел нокаутировать представителя медиа и после встречи похвалил его за поединок. Джейк, в свою очередь, уверен, что «Мани» бы проиграл поединок по очкам, если бы был подсчет.

«50-1. Черт возьми, мой брат только что побил Флойда Мейвезера»

50-1



HOLY FUCK



MY BROTHER JUST BEAT FLOYD MAYWEATHER — Paul Paul (@jakepaul) June 7, 2021

О ходе боя читайте на XSPORT.