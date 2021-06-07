Пол показал хороший бой и выстоял всю дистанцию против Мейвезера
Джейк Пол: «Мой брат побил Мейвезера»
Семья блогера поддержала Логана
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Джейк Пол / фото - Getty Images
Американский Youtube-блогер Джейк Пол поддержал своего брата – Логана после выставочного боя против Флойда Мейвезера. Профессиональный боксер не сумел нокаутировать представителя медиа и после встречи похвалил его за поединок. Джейк, в свою очередь, уверен, что «Мани» бы проиграл поединок по очкам, если бы был подсчет.
«50-1. Черт возьми, мой брат только что побил Флойда Мейвезера»
50-1— Paul Paul (@jakepaul) June 7, 2021
HOLY FUCK
MY BROTHER JUST BEAT FLOYD MAYWEATHER
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