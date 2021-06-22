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Джейк Пол обещает утащить Тайрона Вудли в глубокие воды: «Посмотрим, насколько хорошо он умеет плавать»

Видеоблогер намерен продемонстрировать свою выносливость в поединке с экс-чемпионом UFC
Бокс Профессиональный бокс
19:00
Джейк Пол обещает утащить Тайрона Вудли в глубокие воды: «Посмотрим, насколько хорошо он умеет плавать»
Джейк Пол / фото - Getty Images

Известный видеоблогер Джейк Пол (2-0, 2 КО) заявил, что во время боксерского поединка с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли, намерен продемонстрировать свою выносливость и умение действовать в поздних раундах.

«Мои профессиональные бои длились не долго, но в спаррингах я люблю погружать своих соперников в глубокие воды и топить их своим потрясающим кардио, постоянством, точным подбором ударов… Скоро мы увидим, насколько хорошо Тайрон Вудли умеет плавать».

Тайрон Вудли заявил, что после победы над Джейком Полом намерен провести бой с его братом Логаном (0-1, 0 КО).

Рене Тер Велде
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