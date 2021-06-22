Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Джейк Пол обещает утащить Тайрона Вудли в глубокие воды: «Посмотрим, насколько хорошо он умеет плавать»
Видеоблогер намерен продемонстрировать свою выносливость в поединке с экс-чемпионом UFC
19:00
Джейк Пол / фото - Getty Images
Известный видеоблогер Джейк Пол (2-0, 2 КО) заявил, что во время боксерского поединка с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли, намерен продемонстрировать свою выносливость и умение действовать в поздних раундах.
«Мои профессиональные бои длились не долго, но в спаррингах я люблю погружать своих соперников в глубокие воды и топить их своим потрясающим кардио, постоянством, точным подбором ударов… Скоро мы увидим, насколько хорошо Тайрон Вудли умеет плавать».
Тайрон Вудли заявил, что после победы над Джейком Полом намерен провести бой с его братом Логаном (0-1, 0 КО).