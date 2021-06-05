Ковингтон: «Вудли продаст бой с Полом. Он выйдет туда и ляжет за деньги»
Джейк Пол предложил Вудли пари на его гонорар
Видеоблогер продолжает провоцировать бойца
10:42
Джейк Пол и Тайрон Вудли / фото - BoxingScene
Известный YouTube блогер Джейк Пол предложил пари своему будущему оппоненту экс-чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Тайрону Вудли. В интервью порталу BoxingNews24, Джейк удвоит гонорар Вудли, если он сможет победить его.
«Я сказал Вудли, что удвою его гарантированный гонора, если он сможет побить меня. Но, если он проиграет, то ему придется отдать свой гонорар в мой благотворительный фонд. Я считаю, что Тайрон не согласится, потому что ему не хватает уверенности.
Почему бы тебе, как бойцу не согласится на мои условия, тем более, если постоянно говоришь о своей победе? Ты можешь заработать самые большие деньги в своей жизни. Ты говорил, что за бой со мной получишь самый большой гонорар, так теперь я предоставляю возможность удвоить его. Положи деньги или закрой свой рот».
Напомним, Вудли хочет остаться в боксе после боя с Полом.
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