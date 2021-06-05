Джейк Пол предложил Вудли пари на его гонорар

Джейк Пол и Тайрон Вудли / фото - BoxingScene

Известный YouTube блогер Джейк Пол предложил пари своему будущему оппоненту экс-чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Тайрону Вудли. В интервью порталу BoxingNews24, Джейк удвоит гонорар Вудли, если он сможет победить его.

Почему бы тебе, как бойцу не согласится на мои условия, тем более, если постоянно говоришь о своей победе? Ты можешь заработать самые большие деньги в своей жизни. Ты говорил, что за бой со мной получишь самый большой гонорар, так теперь я предоставляю возможность удвоить его. Положи деньги или закрой свой рот».