Джейкобс добивался боя с Чарло

Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
Бывший чемпион мира в среднем весе Даниэль Джейкобс (37-3, 30 КО) заявил, что пытался получить поединок против нынешнего обладателя титула WBC в дивизионе Джермалла Чарло (32-0 22 КО).
«Вы этого не знаете, но мы пытались организовать бой с Джермаллом Чарло, перед его последним поединком, но безуспешно. Я его не осуждаю, поскольку он должен делать то, что лучше для его карьеры. Никаких обид с моей стороны. У нас большие планы, которые я пока не могу раскрыть, но мы кое-что готовим».
Напомним, ранее Чарлдо не без проблем победил крепкого Хуана Масиаса Монтиэля.
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