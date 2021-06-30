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Джейкобс добивался боя с Чарло

У Джермалла отказались и выбрали Монтиэля

Бокс Профессиональный бокс
11:00
Джейкобс добивался боя с Чарло
Даниэль Джейкобс / Фото: goodnews.ua

Бывший чемпион мира в среднем весе Даниэль Джейкобс (37-3, 30 КО) заявил, что пытался получить поединок против нынешнего обладателя титула WBC в дивизионе Джермалла Чарло (32-0 22 КО).

«Вы этого не знаете, но мы пытались организовать бой с Джермаллом Чарло, перед его последним поединком, но безуспешно. Я его не осуждаю, поскольку он должен делать то, что лучше для его карьеры. Никаких обид с моей стороны. У нас большие планы, которые я пока не могу раскрыть, но мы кое-что готовим».

Напомним, ранее Чарлдо не без проблем победил крепкого Хуана Масиаса Монтиэля.

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