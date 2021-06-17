Джо Джойс: «Похоже, бой с Усиком состоится в апреле. Он почти утвержден»
Джо Джойс сожалеет из-за срыва боя с Усиком
В будущем британец готов вернуться в кандидатуре украинца
10:39
Джо Джойс / Фото: instagram
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил в интервью iFL TV, что сожалеет из-за того, что не сможет провести поединок против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Я считаю себя великолепным боксером и намерен дойти до титульного поединка. Такам сейчас стоит на моем пути. Жаль, что я не могу подраться с Усиком, но мое продолжается. Рано или поздно я получу шанс. Надо просто побить Такама и заполучить лучшие поединки».
Напомним, Джойс следующий поединок проведет 24 июля против Карлоса Такама.