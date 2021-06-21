Экс-претендент на пояс IBF: «Джошуа, в сравнении с Усиком, будет не такой подвижный»
Джо Джойс уверен, что может побить Джошуа
При этом, британец отдает должное силе чемпиона
12:49
Энтони Джошуа, Джо Джойс и Мариуш Вах / Фото6 Инстаграм
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил, что имеет хорошие шансы победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова британца приводит портал ringnews24.com.
«У нас с ним было много хороших раундов во время спаррингов. Мы бы провели хороший бой, с шансами 50 на 50. За счет чего я могу выиграть? Это мои ноги, разнообразие в ударах, стойкость. Также у меня есть сила удара, чем я могу его побеспокоить.
Но нужно отдать должное Джошуа, поскольку он великий боец. У него отличная защита и неплохой атакующий арсенал. Все это он прекрасно сочетает. Но особенно опасен его апперкот. Энтони сильный парень. Так что в любом случае это будет тяжелый бой».
Напомним, Джойс 24-го июля на Wembley Arena в Лондоне проведет поединок против француза Карлоса Такама.
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