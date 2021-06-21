Джо Джойс уверен, что может побить Джошуа

Энтони Джошуа, Джо Джойс и Мариуш Вах / Фото6 Инстаграм

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил, что имеет хорошие шансы победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова британца приводит портал ringnews24.com.



Но нужно отдать должное Джошуа, поскольку он великий боец. У него отличная защита и неплохой атакующий арсенал. Все это он прекрасно сочетает. Но особенно опасен его апперкот. Энтони сильный парень. Так что в любом случае это будет тяжелый бой».