Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым

Объединение поясов в полутяжелом весе откладывается

Джо Смит / фото - Forbes

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Джо Смит () может вернуться в ринг осенью. Вопреки ожиданиям того, что американец попробует объединить пояса с нокаутером из России Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО), соперником Смита станет ноунейм. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

«Бой №1: Умар Салом в октябре или ноябре на MSG's Hulu Theater. Бой №2: титульный бой в полутяжелом весе против Дэниеля Джейкобса в январе или феврале на MSG. Большое событие для Нью-Йорка. Оба поединка будут освещены на ESPN / ESPN +».

Боб Арум ранее заявлял, что контракт на бой Смит – Бетербиев почти готов.