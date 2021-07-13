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Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым
Объединение поясов в полутяжелом весе откладывается
08:30
Джо Смит / фото - Forbes
Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Джо Смит () может вернуться в ринг осенью. Вопреки ожиданиям того, что американец попробует объединить пояса с нокаутером из России Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО), соперником Смита станет ноунейм. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
«Бой №1: Умар Салом в октябре или ноябре на MSG's Hulu Theater.
Бой №2: титульный бой в полутяжелом весе против Дэниеля Джейкобса в январе или феврале на MSG. Большое событие для Нью-Йорка.
Оба поединка будут освещены на ESPN / ESPN +».
Боб Арум ранее заявлял, что контракт на бой Смит – Бетербиев почти готов.
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