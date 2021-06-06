Джон Фьюри: «Мой сын Томми убил бы Джейка Пола»

Джон Фьюри / фото - Metro.co

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью порталу BoxingNews24 заявил, что хотел бы организовать бой своего второго сына Томми Фьюри (6-0, 4 КО) с блогером Джейком Полом.

Я буду в Лас-Вегасе, где он дерется. Ты хочешь боя? Есть один слот - 24 июля. Если ты хочешь это устроить, этот парень подерется с тобой. Не переживай по этому поводу. Томми никого не сторонится. Я решаю, как он будет идти, и я веду его правильно, потому что он мой сын. Я более чем доволен его выступлением. Отличная работа».