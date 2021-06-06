Уайлдер: «Отец Фьюри пытается заставить своего сына избежать боя»
Джон Фьюри: «Мой сын Томми убил бы Джейка Пола»
Отец знаменитого супертяжа был бы не прочь взглянуть на такой бой
6 июня 09:43
Джон Фьюри / фото - Metro.co
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью порталу BoxingNews24 заявил, что хотел бы организовать бой своего второго сына Томми Фьюри (6-0, 4 КО) с блогером Джейком Полом.
«Позвольте мне высказаться по поводу Джейка Пола. Я бы уложил его тыльной стороной ладони, а ведь мне 56 лет. Этот парень убил бы Джейка Пола. Он бы получил пожизненный приговор, если бы убил его. Даже этот пацан Джордан Грант нокаутировал бы Пола, поскольку эти ребята дерутся в возрасте Джейка. И я скажу это прямо Полу в лицо.
Я буду в Лас-Вегасе, где он дерется. Ты хочешь боя? Есть один слот - 24 июля. Если ты хочешь это устроить, этот парень подерется с тобой. Не переживай по этому поводу. Томми никого не сторонится. Я решаю, как он будет идти, и я веду его правильно, потому что он мой сын. Я более чем доволен его выступлением. Отличная работа».
Напомним, Томми Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа.
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