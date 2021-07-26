Когда не дождался Усика. Джойс в следующем поединке может разделить ринг с экс-соперником украинца
Джошуа бы уже расплакался и убежал. Усик показал скоростную работу рук
Форма Александра впечатляет
26 июля 22:51
Александр Усик / фото - Sky Sports
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец поделился видео в своем Instagram, показав фрагмент скоростной работы на пневмо-груше.
Напомним, поединок Усика состоится в Лондоне, Великобритания, 25 сентября.
«Двойник» Александра в лагере Джошуа ранее рассказал о недостатках украинца.
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