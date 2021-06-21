Джошуа: «На Усике не сошелся клином весь белый свет, я все равно подерусь с Фьюри»

Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) заявил Sky Sports об уверенности, что его поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) состоится в любом случае. Отметим, что для подготовки к поединку с Александром Усиком (18-0, 13 KO) команда британца нашла «двойника» украинца.



Дайте мне сначала пройти Усика, но – с ним или без него в моей жизни – я знаю, что все равно подерусь с Фьюри. На Усике не сошелся клином весь белый свет. И он не определяет поединок с Фьюри, который должен состояться. Это большой бой, крупнее самого бокса и важнее всех поясов. Он обязательно произойдет – после поединка с Усиком, после того как я защищу свои титулы. Этот бой будет куда крупнее, чем раньше, даже лучше, чем он мог бы быть.