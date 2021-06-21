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Джошуа: «На Усике не сошелся клином весь белый свет, я все равно подерусь с Фьюри»

AJ считает бой с «Цыганским королем» крупнейшим в истории бокса
Бокс Профессиональный бокс
21:26
Джошуа: «На Усике не сошелся клином весь белый свет, я все равно подерусь с Фьюри»
Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) заявил Sky Sports об уверенности, что его поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) состоится в любом случае. Отметим, что для подготовки к поединку с Александром Усиком (18-0, 13 KO) команда британца нашла «двойника» украинца.

К сожалению, команда Фьюри подвела весь боксерский мир и наш поединок отменен. Но я остаюсь готовым к тому, чтобы драться со всеми ними, поскольку я боксер старой эпохи.

Дайте мне сначала пройти Усика, но – с ним или без него в моей жизни – я знаю, что все равно подерусь с Фьюри. На Усике не сошелся клином весь белый свет. И он не определяет поединок с Фьюри, который должен состояться. Это большой бой, крупнее самого бокса и важнее всех поясов. Он обязательно произойдет – после поединка с Усиком, после того как я защищу свои титулы. Этот бой будет куда крупнее, чем раньше, даже лучше, чем он мог бы быть.

Отметим, что Джошуа находится в невероятной физической форме.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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