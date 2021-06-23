Джошуа – о Фьюри и Уайлдера: «Оба – враги»

Британец намерен объединить пояса

Энтони Джошуа / фото - The Sun

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился мыслями о грядущем бое Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец не разделяет этих двух соперников и намерен победить любого из них. Слова AJ приводит Sky.

«Фьюри – Уайлдер – дайте мне обоих. Я не выбираю чью-либо сторону. Они оба для меня враги, я хочу убрать их обоих с одинаковой энергией. Удачи им обоим. Кто бы ни выиграл, я скоро с ним увижусь».

Фьюри подерется против Уайлдера 24 июля в Лас-Вегасе.

Ранее Энтони поделился мотивацией перед боем против Александра Усика (13-0, 8 КО).