«Джошуа просто здоровый и какой-то обычный». Украинский проспект предрекает еще одну победу Усика

И очень ждет боя против Тайсона Фьюри

Карен Чухаджян в студии XSPORT / Фото - XSPORT

В супертяжелом весе сейчас очень горячо. Времена доминации Владимира Кличко прошли. На данный момент в хэвивейте три короля: Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

В последние месяцы было много разговоров о том, что украинец, обладающий поясами WBO, WBA и IBF, может получить возможность встретиться с «Цыганским королем» за статус абсолютного чемпиона мира, прибавить к своей коллекции еще и титул WBC.

В то, чтобы Джошуа попросту отошел в сторону, слабо верилось, но разговоров о встрече Усик – Фьюри было очень много. Настолько, что когда стало окончательно понятно: их боя еще нужно будет подождать – болельщики немного расстроились.

Одним из таких фанатов бокса был и экс-чемпион мира по молодежи по версиям WBO и WBC, бывший обладатель пояса WBA International и действующий держатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян (20-1, 10 КО):

«Жаль, конечно, что сорвался бой Усика с Фьюри. Очень хотелось бы посмотреть поединок за абсолюта в тяжелом весе. Обидно, конечно. Этим поединком Александр мог бы себя в историю вписать. Мало того, что абсолют, так еще и в двух весовых категориях. К тому же тяжелый вес – он самый престижный. Он и так уже себя в историю вписал, а было бы вообще…»

Пояса в супертяжелом весе победитель Всемирной боксерской суперсерии и экс-абсолютный чемпион крузервейта завоевал в своем лишь третьем поединке в новом дивизионе. И побил он не кого-либо, а(24-2, 22 КО). Впрочем, Чухаджян признался, что нисколько не переживал перед первым поединком. Да и в реванше не видит для британца шансов:

«Мы в первом поединке ожидали победы Усика. Андрей Великовский даже деньги поставил на Усика – настолько был уверен. Усик сделал все красиво. Вообще без вопросов. А Джошуа – как обычно. Даже из-за судей не переживал, все же думал, что отдадут победу. В реванше жду еще одной победы Усика. Очень хочу, чтобы он победил, потому что мне очень Джошуа не нравится как боксер. После первого боя я был рад. Не нравится мне Джошуа, его бокс не нравится. Я бы хотел, чтобы он еще и Кличко проиграл тогда. И не маячил».

Если в реванше с Энтони Чухаджян не видит особой интриги и практически уверен в победе соотечественника, то поединок Усика с(31-0-1, 22 КО) привлекает его куда больше.

Подопечный Вячеслава Сенченко надеется, что украинец выиграет свой бой у Джошуа; Фьюри защитит титул WBC от Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) – и тогда в супертяжах определится первый в эпоху четырех поясов абсолютный чемпион:

«Думаю, Фьюри должен выиграть бой против Уайта. Нужно, чтобы Усик выиграл у Джошуа – и им сделали объединительный бой. Усик выиграет и все – может начинать карьеру футболиста (улыбается). С Фьюри бой будет интересным. Там уже есть для меня некая интрига. Потому что Фьюри тоже не какой-то рядовой боксер, непростой. Вот если Джошуа, чем он мне не нравится, он просто здоровый и какой-то обычный. Раз взорвется, а потом ходит до конца раунда отдыхает. То Фьюри такой, что и подвигаться, и ударить может. У него антропометрия сумасшедшая, он здоровый. Но при этом порхает, как бабочка. Поэтому вот здесь мне интересно. Я буду болеть за Усика, но Фьюри, наверное, будет самым серьезным соперником для него в супертяжелом весе».

Если все произойдет так, как на это надеется Чухаджян, то Усик станет абсолютным чемпионом и в крузервейте, и в хэвивейте. И тогда возникает вопрос: перевесят ли достижения Александра достижения братьев Кличко? Станет ли он главной звездой бокса в истории Украины?

«Братья Кличко – это просто с самого детства. Теми, кем для меня являются братья Кличко, тем для нынешнего поколения является Усик. Если для нас герой Кличко, то для нового поколения главным героем будет Усик. Для меня лично? Усик красава. Как и Кличко. Есть Олимп, на который Усик тоже вступил. Уже вступил. И сейчас он просто создает свое наследие».

И да, сейчас в сторону Усика и Александра Гвоздика полетело немало критики за то, что они вмешались в футбольные разборки. Впрочем, Чухаджян, как действующий боксер, в этом никакой проблемы не видит:

«Круто же. Поиграет в свое удовольствие. Главное, чтобы это приносило удовольствие».

Также Карен Чухаджян составил свой список пяти лучших боксеров современности вне зависимости от веса. Попал ли Усик на первое место?