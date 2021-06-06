Форман: «Пиковый Льюис победил бы пикового Тайсона»
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джордж выбрал обладателя пояса чемпиона мира
6 июня 09:54
Джордж Форман / фото - Fightnews
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман назвал имя лучшего представителя «королевского» дивизиона на данный момент. Американец ответил на интересный вопрос своего подписчика в Twitter.
«Джордж, интересно узнать, кто, по вашему мнению, является лучшим супертяжеловесом нашего времени?»
«Кажется, что у Тайсона Фьюри есть полный комплект»
Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) продолжает активную подготовку к реваншу против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Промоутер Эдди Хирн уверен, что команда «Цыганского Короля» не намерена объединять пояса с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).