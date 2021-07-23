Джошуа: «Усик хорош, но я должен быть лучше него»
Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Youtube-каналу Sky Sports Boxing поделился мыслями о предстоящем поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO), с которым он встретится 25 сентября в Лондоне.
Я чувствую себя хорошо. Ожидалось, что я подерусь 14 августа (Бой за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри – прим.), но не получилось. Так что мы снова возвращаемся. У меня хорошая команда менеджеров, замечательная промоутерская компания. Они предоставляют мне даты, поэтому я знаю, что если бой и сорвется, то на определенном этапе я буду защищать свои титулы.
Я держал свою голову в тонусе. Это был хороший период, поскольку мир замедлился. У меня появилось немного свободного времени, но я тренировался, и, что важно, работал на холостом ходу. У меня появилась возможность заняться другими вещами, и как только дата была назначена, я полностью сфокусировался на этом поединке.
Я высоко оцениваю всех своих соперников. Усик хорош, и это все, что я могу сказать. Но главное – финальный гонг и чью руку в конечном итоге поднимут вверх. Это и покажет, кто лучший. Усик хорош, но я должен быть лучше него.
Напомним, что россиянин Мурат Гассиев (28-1, 21 KO), у которого Усик отобрал пояса IBF и WBA Super, признался, что будет болеть за украинца.