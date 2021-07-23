Джошуа: «Усик хорош, но я должен быть лучше него»

Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Youtube-каналу Sky Sports Boxing поделился мыслями о предстоящем поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO), с которым он встретится 25 сентября в Лондоне.



Я держал свою голову в тонусе. Это был хороший период, поскольку мир замедлился. У меня появилось немного свободного времени, но я тренировался, и, что важно, работал на холостом ходу. У меня появилась возможность заняться другими вещами, и как только дата была назначена, я полностью сфокусировался на этом поединке.

Я высоко оцениваю всех своих соперников. Усик хорош, и это все, что я могу сказать. Но главное – финальный гонг и чью руку в конечном итоге поднимут вверх. Это и покажет, кто лучший. Усик хорош, но я должен быть лучше него.