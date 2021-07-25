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Джошуа: «Усик левша? Я все равно найду и использую его недостатки»

Бой британца и украинца состоится 25 сентября
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 14:49
Джошуа: «Усик левша? Я все равно найду и использую его недостатки»

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поделился мнением о том, что его следующий соперник украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) левша. Слова британца приводит Sky Sports:

«Когда ты сражаешься с сильными соперниками, то тебя за это уважают. Я готов к любым вызовам. Нужно показать себя в бою с Усиком. Будут драться с левшой впервые с 2016 года? Да, нужно определенное время в ринге, чтобы привыкнуть, понять углы атаки и стиль соперника.

С левшами все немного иначе. Так что будет не только психологическая, но и тактическая подготовка».

Пусть он левша, но я должен найти путь и использовать недостатки Усика».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.

Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа Александр Усик

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