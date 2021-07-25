Джошуа: «Усик левша? Я все равно найду и использую его недостатки»

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поделился мнением о том, что его следующий соперник украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) левша. Слова британца приводит Sky Sports:

С левшами все немного иначе. Так что будет не только психологическая, но и тактическая подготовка».

Пусть он левша, но я должен найти путь и использовать недостатки Усика».