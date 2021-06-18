Ортис – Руису: «Если ты элитный боец, то не должен от кого-либо уклоняться»
Джошуа уже неинтересен. Руис мечтает о поединке с Фьюри
Бывший чемпион мира не смог назвать самого сложного оппонента в хэвивейте
10:57
Энди Руис / Фото - independent.co.ukЭкс-объединенный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис (34-2, 22 КО) в эфире подкаста Hotboxin' with Mike Tyson заявил, что готов выйти в ринг с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), а также высказался относительно возможного поединка с кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 КО).
«Я не знаю, кто будет для меня самым сложным соперником в супертяжелом весе. Я чувствую, что все поединки будут тяжелыми. Как говорил Майк Тайсон: «У всех есть план до первого пропущенного удара». Я очень хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Это был бы хороший бой. Я знаю, что у него есть поединки, которые нужно провести. Есть много бойцов в хэвивейте. Например, Луис Ортис. Он недавно бросил мне вызов, а я кое-что выложил в Instagram. Мне кажется, что я бы оказывал давление, оставался вблизи, выбрасывал комбинации и однозначно одержал бы победу. Но этот бой зависит от наших промоутеров».
Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы увидеть поединок между Руисом и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
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