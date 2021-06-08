Джойс будет настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит пояс WBO

Джойс и Усик / Фото: firstsportz.com

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью Youtube каналу iFL TV, что сейчас занимается организацией следующего боя своего подопечного в Лондоне в концовке июля.



Джойс выступит 24-го или 31 июля. Он будет драться в Лондоне, и я надеюсь, что вскоре мы анонсируем его оппонента. Мы ведем переговоры, и я думаю, что очень скоро мы сможем назвать имя. Он выступит. Ему нужно драться, оставаться активным.

Мы все время защищали его место в рейтинге WBO. Если Джойс продолжит побеждать, то у него будет статус обязательного претендента, и он подерется с победителем боя Джошуа – Усик. Будем ли мы настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит титул? Да, все верно.