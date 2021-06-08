Джойс будет настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит пояс WBO
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью Youtube
каналу iFL TV, что сейчас занимается организацией следующего боя своего подопечного в Лондоне в концовке июля.
Учитывая положение Джойса в рейтинге WBO, мы ничего не могли делать, ведь думали, что он подерется с Усиком. Планировался большой бой между Джошуа и Фьюри, но теперь эта ситуация разрешилась.
Джойс выступит 24-го или 31 июля. Он будет драться в Лондоне, и я надеюсь, что вскоре мы анонсируем его оппонента. Мы ведем переговоры, и я думаю, что очень скоро мы сможем назвать имя. Он выступит. Ему нужно драться, оставаться активным.
Мы все время защищали его место в рейтинге WBO. Если Джойс продолжит побеждать, то у него будет статус обязательного претендента, и он подерется с победителем боя Джошуа – Усик. Будем ли мы настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит титул? Да, все верно.
Напомним, что промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что WBO продлила сроки переговоров с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
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